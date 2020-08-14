شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يكمل مسلسل خروج الكبار من «الشامبيونزليج» بالهزيمة أمام لايبزيج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإسبانية الضوء على لقاء فريق أتلتيكو مدريد ولايبزيج الألماني والذي خسره فيه الفريق الإسباني بهدفين لهدف وودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي خلال اللقاء الذي أقيم مساء أمس على أرض ملعب خوسيه الفالادي.

وبهذه النتيجة ضرب لايبزيج الألماني موعدا مع باريس سان جيرمان الثلاثاء المقبل في مباراة نصف النهائي والتى ستقام على أرض ملعب النور. ويعتبر خروج أتلتيكو مدريد من هذه البطولة استمرارا لمسلسل خروج الكبار من «الشامبيونزليج» بعدما ودع ريال مدريد واليوفنتوس البطولة.

وقال موقع صحيفة ماركا الإسبانية، إن فريق أتلتيكو مدريد لم يفعل شيئا خلال لقاء لايبزيج الألماني وكان فاقدا لهويته الفنية خاصة الذي ظهر عليها خلال لقاء ليفربول والذي أقصاه من البطولة على أرضه ووسط جماهيره.

أضاف: أن جميع اللاعبين يتحملون مسؤولية الهزيمة بما فيهم المدرب الأرجنتيني سيميوني، الذي لم يستيطع التعامل مع قوة لاعبي الفريق الألماني طوال شوطي اللقاء، فالفريق الإسباني لا يستحق الصعود إلى دور نصف النهائي لمواجهة باريس سان جيرمان الثلاثاء المقبل.

وفي تصريحات نشرها موقع صحيفة «آس» الإسبانية، خرج ديجيو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد عقب هزيمه فريقه أمام لايبزيج الألماني بهدفين لهدف وخروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليشد بأداء لاعبيه داخل المستطيل الأخضر. وقال: إن الروخيبلانكوس بذل أقصى مجهوده في هذه المباراة، الفريق الألماني فازوا في المواجهات والأخطاء وفي فهم المباراة جيدا، وكلفنا الأمر بعض الشيء للدخول في المباراة، ولكن التعادل 1-1، كانت الأمور أكثر هدؤا ولكن الهدف الثاني قضى علينا.

كان تايلر ادامس، لاعب فريق لابيزيج الذي دخل بديلا في الشوط الثاني من اللقاء خطف الفوز بتسديدة من خارج المنطقة، ارتطمت بقدم المونتينيجري ستيفان سافيتش وحولت مسارها إلى الزاوية المخالفة للحارس السلوفيني يان أوبلاك في الدقيقة 88.

وقال ادامس، نحن متحمسون جدا. نعلم أن باريس سان جيرمان فريق رائع، لقد رأينا ما فعلوه ضد أتالانتا الأمر الآن يتعلق باسترداد عافيتنا بالطريقة الصحيحة، وتحضير أنفسنا ذهنيا، والعمل على خطة اللعب. نحن واثقون في أنفسنا، لقد رأيتم ذلك في لقاء أمس.

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وعلق موقع صحيفة «ديلي ميل» البريطاني، على وداع أتلتيكو مدريد من «الشامبيونزليج»، وقال: إن ديجو سيميوني كان حائرا في اللقاء لم يقدم يمنكه من تصحيح أوضاعه الفينة داخل المستطيل الأخضر حتى جاء الهدف الثاني للفريق الألماني كالصاعقة.

أضاف التقرير، أن لقاء لايبزيج الألماني وباريس سان جيرمان الثلاثاء المقبل في دور نصف النهائي لن يكون سهلا على الإطلاق للفريق الإسباني، بطل ألمانيا فريق قوي ويمتلك لاعبين متميزين بالسرعة والقوة والالتحامات المشروعة داخل المستطيل الأخضر.