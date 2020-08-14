شكرا لقرائتكم الجونة يستدرج الاتحاد السكندري في الجولة 19 من الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الجونة نظيره الإتحاد السكندرى في تمام الرابعة عصر اليوم الجمعة على ستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام في الظهور الأول للفريق الساحلى منذ 9 مارس الماضى حينما تعادل مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق فيما تعادل زعيم الثغر مع الزمالك بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري .

ويحتل الجونة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 5 وتعادل في مثلهم وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً فيما يحتل زعيم الثغر المركز الخامس برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 7 وتعادل في مثلها وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 14 هدفاً.

ويسعى البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للجونة لتحقيق فوزه الثالث مع الفريق في مباراته الثامنة حيث حقق فوزين وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراتين، كما سجل الفريق تحت قيادته 7 أهداف، واستقبلت شباكه 8 أهداف ، ويسعى المدرب البرتغالى لإستغلال العناصر الشابة في صفوف الفريق للتقدم في سباق مراكز المسابقة بعد فترة الاعداد القوية التي خاضوها خلال فترة توقف الدوري.

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فيما يسعى طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى لإستغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها زعيم الثغر عقب التعادل مع الزمالك في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة بغية حصد نقاط مباراة الجونة لمواصلة الزحف نحو المربع الذهبى للدوري ومواصلة انتعاشة النتائج هذا الموسم .

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام الاتحاد مكون من :" إسلام طارق ، جوناثان نجويم ، لؤي وائل ، محمود الجزار، باسم علي ، أكرم توفيق ، سيرج أكا، آلان تشيامابادي، عمرو بركات ، أحمد ريان، إسلام محارب".

فيما يبدو التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الجونة مكون من :"عماد السيد – اسلام جمال – مروان النجار - محمود رزق – السيد سالم– أحمد نبيل مانجا – أحمد حمص – خالد الغندور _مروان عطية – خالد قمر – محمد الصباحي".