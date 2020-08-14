شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تدريباته ظهر اليوم، الجمعة، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة، المقرر إقامتها غداً، السبت، على ستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة التاسعة عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ويدخل الزمالك مباراة مصر للمقاصة ولديه 35 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 18 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 24 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

وقام الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران الذي أقيم بالأمس، تولي أمير عبدالعزيز المدرب العام مجموعة ، وأحمد عبدالروؤف المدرب مجموعة أخرى وقامت المجموعتان بتنفيذ بعض الأمور الفنية المعينة، وذلك بإشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، والذي قام بتوجيه اللاعبين لبعض التعليمات الخاصة، عقب ذلك خاض اللاعبين تقسيمة قوية بجزء من الملعب ، تم خلالها تنفيذ بعض الأمور الخططية

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وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني ، برنامجا تأهيليا خاص للثلاثي شيكابالا وعبدالله جمعة ومصطفى فتحي وحرص الجهاز الفني على اكتفاء الثلاثي بحصة تدريبية بجيمانيزيوم النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق في إطار برنامج موضوع لتجهيز الثلاثي بالشكل الأمثل استعداداً للفترة المقبلة .

بينما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق للوقوف على أخر الأمور الخاصة بالبرامج التأهيلية والطبية التي يخضع لها بعض اللاعبين ومنهم يوسف إبراهيم أوباما الذي يعاني من إصابة عضلية، كذلك عبدالله جمعة ومصطفى فتحي واللذان يخضعان لبرنامج تأهيلي لتجهيزهما.

وحرص أسامة علي نقل الصورة الكاملة الخاصة باللاعبين مؤكدا له أن الامور تسير بالشكل الطيب في إطار الخطة الموضوعة، كذلك اطمئن منه المدرب علي كافة الأمور الطبية الخاصة بكافة اللاعبين.