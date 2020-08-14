شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والإتاج الحربي اليوم في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يدخل فريق الاهلي مساء اليوم ، الجمعة، إحدى المحطات الصعبة في بطولة الدوري الممتاز عندما يلتقي مع الإنتاج الحربي في الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري وهي المباراة الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخ النادي مُستغلاً تعثّر الزمالك في الجولة الماضية بالتعادل مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله، ونرصد في التقرير التالي أهم 5 معلومات عن مباراة الليلة:



1_موعد وملعب مباراة الاهلي مع الانتاج والقنوات الناقلة 1_موعد وملعب مباراة الاهلي مع الانتاج والقنوات الناقلة تقام مباراة الاهلي والانتاج الحربي بملعب السلام في التاسعىة مساء اليوم الجمعة وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرة مع وجود إستوديو تحليلي خاص بالمباراة قبلها وبعدها.

2_ترتيب الاهلي في جدول الدوري

يحتل الاهلي قمة الدوري برصيد 52 نقطة جمعهم من 17 فوز وتعادل وحيد ولم يخسر الاهلي اي مباراة ، وسجل 48 هدف وإستقبلت شباكه 4 أهداف.





Advertisements

3_ترتيب الانتاج الحربي في جدول الدوري

يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

4_غيابات الاهلي في مباراة الانتاج الحربي

يستعيد الاهلي في مباراة الليلة جهود رامي ربيعة الذي غاب عن لقاء إنبي للإيقاف فيما يغيب أيمن أشرف للسبب ذاته فيما يتواصل غياب حسين الشحات وياسر ابرهيم ومحمد محمود للاصابة، وصالح جمعة لأسباب فنية.

5_غيابات الانتاج في مباراة الاهلي

ويغيب عن الإنتاج في مباراة الاهلى عامر عامر حارس المرمى لعدم الجاهزية الفنية ومحمد بازوكا للإيقاف.