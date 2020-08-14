لجنة الحكام تشيد بثنائي الفيديو محمود ناصف وحسام عزب

أشادت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد، بثنائي حكم الفيديو، محمود منصف في لقاء أسوان وإف سي مصر، وحسام عزب في لقاء المقاولون وسموحة في الجولة الـ19 من بطولة الدوري.

وألغى حسام عزب هدفًا للمقاولون العرب شهد ارتكاب خطأ من جانب شكري نجيب لاعب ذئاب الجبل، وهو ما جعله يتدخل ويبلغ حكم الساحة بعدم صحة الهدف ليتم إلغاؤه، وكان الفريقين تعادلا بنتيجة 1/1 في المباراة التي أقيمت أمس الخميس.

كما أبلى محمود ناصف بلاءً حسنًا في لقاء أسوان وإف سي مصر أمس، بعدما أبلغ سعيد حمزة حكم الساحة باحتساب ركلة جزاء لصالح فريق أسوان

سجلها محمد المرسي في الدقيقة 32 في اللقاء الذي انتهى بالتعادل.

أعلنت لجنة الحكام حكام مباريات اليوم الجمعة في الجولة ال١٩ للدوري، وجاءت اختيارات الحكام على النحو التالي:

الجونة والاتحاد

وليد عبد الرازق حكم ساحة

محمود عبد السميع وممدوح مصطفى مساعدين

أسامة اسماعيل حكم رابع

محمد قابيل حكم فيديو

عمرو رمضان مساعد حكم فيديو

وادي دجلة وحرس الحدود

احمد العدوي حكم ساحة

مصطفى عطية وأحمد رشدي مساعدين

احمد العباسي حكم رابع

خالد الغندور حكم فيديو

احمد فهيم مساعد حكم فيديو

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الأهلي والإنتاج الحربي

محمود عاشور "حكم ساحة"

يوسف البساطي "مساعد أول"

أحمد نوفل "مساعد ثان"

طارق سامي "حكم رابع"

جهاد جريشة "حكم فيديو"

إبراهيم محجوب "مساعد حكم فيديو"

المصري والإسماعيلي

أحمد الغندور حكم ساحة

رجب محمد وخالد السيد مساعدين

أحمد عبد الله حكم رابع

عمرو الشناوي حكم فيديو

مبروك نبيل مساعد حكم فيديو

من جانب آخر، أجرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم مسحات للكشف عن فيروس كورونا وذلك ل 50 فردا ينتمون للنادي المصري، حيث أظهرت النتائج وجود عدد من الحالات الإيجابية تقل عن 10 حالات بين صفوف الفريق الأول البالغ قوامه 30 لاعبا مقيدين رسميا باتحاد كرة القدم ، فيما كانت بقية الحالات التي ثبتت إيجابيتها بين اللاعبين الناشئين غير المقيدين في صفوف الفريق الأول وعدد من أعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة.

وعلى ضوء ذلك قرر الاتحاد اقامة مباراة المصري والإسماعيلي في موعدها المحدد لها غدا الجمعة ضمن الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز.