وجيه أحمد يكشف حقيقة حصول عصام عبد الفتاح على أجر في معسكر الحكام

كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن حقيقة ما تردد حول حصول عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الجبلاية ورئيس لجنة الحكام السابق، على أجر نظير إلقاء محاضرات في معسكر الحكام استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي.

وقال وجيه أحمد لـ "الوفد": "عصام عبد الفتاح لم يتقاضى أي أجر كما تردد، وأكد أنه يلقي المحاضرات خدمة للحكام من أجل رد الجميل للتحكيم، وما تردد عن حصوله على 800 جنيه في اليوم خلال معسكر الحكام غير صحيح مطلقًا".

وناشد وجيه أحمد وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة في تناول الأخبار لتجنب إحداث أي بلبلة

دون داع.

أعلنت لجنة الحكام حكام مباريات اليوم الجمعة في الجولة ال١٩ للدوري، وجاءت اختيارات الحكام على النحو التالي:

الجونة والاتحاد

وليد عبد الرازق حكم ساحة

محمود عبد السميع وممدوح مصطفى مساعدين

أسامة اسماعيل حكم رابع

محمد قابيل حكم فيديو

عمرو رمضان مساعد حكم فيديو

وادي دجلة وحرس الحدود

احمد العدوي حكم ساحة

مصطفى عطية وأحمد رشدي مساعدين

احمد العباسي حكم رابع

خالد الغندور حكم فيديو

Advertisements

احمد فهيم مساعد حكم فيديو

الأهلي والإنتاج الحربي

محمود عاشور "حكم ساحة"

يوسف البساطي "مساعد أول"

أحمد نوفل "مساعد ثان"

طارق سامي "حكم رابع"

جهاد جريشة "حكم فيديو"

إبراهيم محجوب "مساعد حكم فيديو"

المصري والإسماعيلي

أحمد الغندور حكم ساحة

رجب محمد وخالد السيد مساعدين

أحمد عبد الله حكم رابع

عمرو الشناوي حكم فيديو

مبروك نبيل مساعد حكم فيديو

من جانب آخر، أجرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم مسحات للكشف عن فيروس كورونا وذلك ل 50 فردا ينتمون للنادي المصري، حيث أظهرت النتائج وجود عدد من الحالات الإيجابية تقل عن 10 حالات بين صفوف الفريق الأول البالغ قوامه 30 لاعبا مقيدين رسميا باتحاد كرة القدم ، فيما كانت بقية الحالات التي ثبتت إيجابيتها بين اللاعبين الناشئين غير المقيدين في صفوف الفريق الأول وعدد من أعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة.

وعلى ضوء ذلك قرر الاتحاد اقامة مباراة المصري والإسماعيلي في موعدها المحدد لها غدا الجمعة ضمن الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز.