رياضة | فليك يستقر على تشكيل بايرن ميونيخ أمام برشلونة في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 05:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر فليك يستقر على تشكيل بايرن ميونيخ أمام برشلونة في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية ألمانية إلى أن هانسي فيليك مدرب نادي بايرن ميونخ الألماني على تشكيل فريقه للمواجهة المنتظرة ضد نادي برشلونة الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة فريق برشلونة، غدا الجمعة 18 أغسطس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب دا لوز في البرتغال.

وكشفت التقارير أنه من المتوقع أن يكون تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة برشلونة المقبلة بدوري أبطال أوروبا مكون من:

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حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كيميتش - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - ديفيز.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا - جورتزيكا - جنابري - بريسيتش.

خط الهجوم: توماس مولر - روبرت ليفاندوفسكي.