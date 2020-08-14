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رياضة | الإعلان عن مواعيد مباريات الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 05:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإعلان عن مواعيد مباريات الموسم الجديد في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية عن مواعيد مباريات الموسم الجديد من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " للموسم الجديد.

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وتم الإعلان رسميا عن انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم 12 سبتمبر المقبل على أن تنتهي البطولة يوم 23 مايو 2021 القادم.

يذكر أن نادي قد توج رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " لهذا الموسم بعد غياب دام لمدة 30 عاما حيث نجح فى أن يحقق 99 نقطة متفوقا على نظيره مانسشتر سيتي بأكثر من 20 نقطة.

ومن المقرر أن يتواجد 4 لاعبين مصريين فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " محمد صلاح مع ليفربول و تريزجيه والمحمدي مع استون فيلا بالإضافة إلي أحمد حجازي مع وست بروميتش البيون.

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