شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يصطدم ببايرن ميونيخ في معركة «الشامبيونزليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عند التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ينطلق لقاء تكسير العظام بين فريقي برشلونة وبايرن ميونيخ الذي سيقام ملعب النور في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا «الشامبيونزليج» التي توقفت ما يقرب من 5 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

كان فريق برشلونة الإسباني فاز على منافسه نابولي الإيطالي بثلاثية لهدف ليكون عدد الأهداف في اللقاءين لصالح «البرسا» بنتيجة 4/2، وفاز الفريق الألماني بايرن ميونيخ على نظيره تشيلسي في لقاء أمس الأول، برباعية لهدف، ليصبح عدد الأهدف في اللقاءين لصالح «البافاري» بنتيجة 7/1.

ومن المتوقع أن يخوض فريق برشلونة اللقاء بتشكيلة مكونة من، حراسة المرمى: تير شتيجن، خط الدفاع: جوردي ألبا- لينجليت- بيكيه- سميدو، خط الوسط: دي يونج- سيرجيو بوسكيتس-فيدال- سيرجيو روبيرتو، خط الهجوم: ليونيل ميسي- سواريز.

على الجانب، يبدأ بايرن ميونخ اللقاء بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: مانويل نوير،خط الدفاع: ألفونسو ديفيز- ديفيد ألابا- جيروم بواتينج- جوشوا كيميتش، خط الوسط: تياجو ألكانتارا- ليون جوريتزكا- جنابري- كينجسلي كومان، خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي- توماس مولر

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة برشلونة وبايرن ميونخ الفائز من مباراة مانشستر سيتي وليون في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتصدر لقاء اليوم موقع صحيفة «بيلد» الألمانية، وقال التقرير الألماني، الفريق الألماني الذي يتميز بها مثل برشلونة، وقال: إن الفريق الكاتالوني يتملك ميسي في الخط الأمامي، ولكن البارفاري لديه العملاق البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يستطيع هز شباك البلوجرانا.

وكان لقاء برشلونة أمام نابولي تصد الصحف الإسبانية، وعنون موقع «ماركا» الإسباني تقريره الذي نشره عن لقاء برشلونة ونابولي، «ميسي يدمر المدافعين في نابولي بمفرده»، وقال التقرير الإسباني، إن فريق برشلونة استحق الصعود لدور ربع النهائي لبطولة «الشامبيونزليج» خاصة بعد امتلاك لاعبيه مجريات الأمور داخل المستطيل الأخضر وإصراراهم على الفوز تعويضا لفقدانهم لقب «الليجا» أمام منافسهم التقليدي ريال مدريد الذي ودع دوري أبطال أوروبا السبت الماضي على يد مانشستر سيتي بهدفين لهدف.

Advertisements

أضاف التقرير، أن ليونيل ميسي كان سببا رئيسيا في تأهل فريقه خاصة بعد الأداء الفني المتميز الذي ظهر به خلال لقاء نابولي وتلاعبه بمدافعين الفريق الإيطالي على مدار اللقاء سواء من خلال تمريراته الساحرة أو هدفه الثاني في شباك بطل إيطاليا.

وقال موقع «آس» الإسباني، إن فريق برشلونة حقق المطلوب منه خلال هذه الفترة وتأهل لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي يجعل الفريق الكاتالوني الأقرب لتحقيق لقب بطولة «الشامبيونزليج» خاصة وأن لاعبو البلوجرانا تعهدوا على حصد البطولة تعويضا لخسارتهم بطولة الدوري الإسباني