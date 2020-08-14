شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والانتاج الحربي والقنوات الناقلة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره الانتاج الحربي، اليوم الجمعة، بمنافسات الجولة 19 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. المباراة تنطلق في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة، ويحتضنها ملعب السلام الدولي. وتنقل قناة أون تايم سبورتس 1 المباراة عبر شاشتها في الموعد سالف الذكر. ويحتل الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، بينما يحل الانتاج ثامناً بـ 23 نقطة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,963

تعافي 55,901

وفيات 5,085

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والانتاج الحربي والقنوات الناقلة ‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.