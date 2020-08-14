شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام الانتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم امام الانتاج الحربي، بمنافسات الجولة 19 للدوري الممتاز. وجاء التشكيل المتوقع للأهلي على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – محمود متولي- علي معلول خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج – عمرو السولية خط الوسط الهجومي: جيرالدو- محمد مجدي أفشة – أجايي Advertisements المهاجم: مروان محسن. الوضع في مصر

اصابات 95,963

تعافي 55,901

وفيات 5,085

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