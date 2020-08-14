شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري» يكشف سر إصابة لاعبيه بكورونا: «الأوبن بوفيه هو السبب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن النادي البورسعيدي، إصابة 16 فردا في الفريق البورسعيدي بفيروس كورونا.
وتابع طارق هاشم في تصريحات خاصة عبر برنامج «نمبر وان» والذي يقدمع عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «اتحاد الكرة قد أكد أن الفنادق التي سيقيم بها الفرق لن تكون بها نزلاء وهذا لم يحدث».
وأشار: «هناك نزلاء في الفنادق وأوبن بوفيه وهذا هو السبب».
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