شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: ستاد السلام ليس ملكًا للأهلي وإنما حق انتفاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي الأهلي لم يمتلك إستاد خاص به كما تردد خلال الساعات الأخيرة، فالأمر لا يتعد كونه الحصول على استاد السلام كحق انتفاع فقط.

وقال أنور خلال ظهوره على برنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: «نادي الزمالك يستعد لتدشين استاد بجوار فرع النادي الثاني في مدينة 6 أكتوبر، يتسع لاستيعاب 40 ألف مشاهد».