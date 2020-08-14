شكرا لقرائتكم خبر عن القيعي: رمضان صبحي تلاعب بمشاعر جماهير الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علّق عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، على رحيل رمضان صبحي عن صفوف الفريق الأحمر وتفضيله عرض بيراميدز.

وقال القيعي عبر شاشة قناة الأهلي: «كنا نرى في رمضان صبحي مقومات أسطورة أهلاوية قادمة».

وواصل: «أطالب الجماهير بألا تهاجم أو تسب لاعبًا رحل عن الفريق، لأنه كان يرتدي قميص الأهلي في يوم من الأيام، وأخلص له».

وتابع: «أسوء ما في أزمة رمضان هو تلاعبه بمشاعر جماهير الأهلي، وأرى ذلك عبث من اللاعب».

وأنهى القيعي حديثه عن رمضان: «سمعت أن اللاعب كان قد جلس مع مسؤولين في الزمالك، وهذا ما يحزن، لا يوجد مشكلة عندما يقول إنه سينتقل للنادي الذي سيقدم لي العرض الأكبر».

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