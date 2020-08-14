شكرا لقرائتكم خبر عن القيعي: رمضان صبحي تلاعب بمشاعر جماهير الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
علّق عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، على رحيل رمضان صبحي عن صفوف الفريق الأحمر وتفضيله عرض بيراميدز.
وقال القيعي عبر شاشة قناة الأهلي: «كنا نرى في رمضان صبحي مقومات أسطورة أهلاوية قادمة».
وواصل: «أطالب الجماهير بألا تهاجم أو تسب لاعبًا رحل عن الفريق، لأنه كان يرتدي قميص الأهلي في يوم من الأيام، وأخلص له».
وتابع: «أسوء ما في أزمة رمضان هو تلاعبه بمشاعر جماهير الأهلي، وأرى ذلك عبث من اللاعب».
وأنهى القيعي حديثه عن رمضان: «سمعت أن اللاعب كان قد جلس مع مسؤولين في الزمالك، وهذا ما يحزن، لا يوجد مشكلة عندما يقول إنه سينتقل للنادي الذي سيقدم لي العرض الأكبر».
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