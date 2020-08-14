شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: من حقنا التفاوض لضم رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف حمادة أنور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، عن أحقية ناديه في التفاوض مع رمضان صبحي وناديه الانجليزي من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أنور خلال ظهوره في برنالمج نمبر وان مع عمر ربيع ياسين: «رمضان انتهت إعارته مع النادي الاهلي، ونادي هدرسفيلد الانجليزي هو صاحب الحق في بيع اللاعب، ومن حق أي ناد التفاوض معه».

وتابع عضو مجلس الادارة: «رمضان لاعب مميز ووجوده في الزمالك سيكون إضافة بلا شك».