شكرا لقرائتكم وادي دجلة يستضيف حرس الحدود اليوم بإستاد بتروسبورت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف وادى دجلة نظيره حرس الحدود في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام في الظهور الأول للفريقين منذ توقف المسابقة المحلية بسبب جائحة كورونا ، وكان أخر ظهور لدجلة في 11 مارس الماضى حينما تعادل سلبياً مع طنطا فيما تعادل حرس الحدود مع الجونة بهدفين لكل فريق في 9 فبراير الماضى وتأجلت مباراته مع المصرى البورسعيدى السبت الماضى بسبب إصابة عدد كبير من لاعبى المصرى بكورونا.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 6 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما يحتل حرس الحدود الثانى عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكه 15 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى.

ويسعى اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لوادي دجلة لتسجيل انتصاره الأول مع فريقه حيث قاد الفريق الدجلاوى في مباراة وحيدة خلفا لمواطنه تاكيس جونياس قبل توقف المسابقة، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ، ويرغب المدرب اليوناني في إنقاذ فريقه من دوامة الهبوط التي تلاحقه بشدة ، ويبدو التشكيل المتوقع لدجلة أمام الحدود مكون من :" محمد عبد المنصف، رجب عمران، خالد رضا، محمود مرعي، أحمد سعيد، محمد هلال، يعقوبو، محمد عبدالعاطي، حسام عرفات، عبد الكبير الوادي، بيكهام".

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وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لمحمد حليم مديراً فنياً لحرس الحدود بعد توليه المسئولية وتصعيده من منصب المدرب العام للمدير الفني خلفاً لطارق العشرى الذى رحل عن الحدود في 20 فبراير الماضى ليتولى تدريب المصرى ، ويسعى محمد حليم لخطف النقاط الثلاث لمواصلة الزحف نحو مراكز الأمان من دوامة الهبوط ويبدو التشكيل المتوقع للحدود أمام دجلة مكون من :" أحمد السعدني و عبد الله جمعة وخالد سامي ومصطفي الزناري ومصطفى مارسيلو و مصطفى جمال وأحمد فيليكس وحامد الجابري وجريندو وعبد الرحمن جبنة و أنطونى لوكاسا "توني".