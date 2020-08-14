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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إنتر ميامي يضم ماتويدي تاريخ النشر: 14/08/2020 استمع أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي تعاقده رسمياً، مع لاعب خط الوسط الفرنسي بليز ماتويدي، من يوفنتوس بطل إيطاليا، وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي الشريك في ملكيته نجم الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام أن «إنتر تعاقد مع بطل كأس العالم»، مع منتخب بلاده من دون تحديد قيمة أو، فترة العقد.

وكان يوفنتوس أعلن فسخ عقده مع ماتويدي قبل عام من نهايته.

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