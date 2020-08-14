نيفيس: الحكم قال لي إن «الفار» كان نائماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف البرتغالي روبن نيفيس لاعب وسط وولفرهامبتون الإنجليزي عن أن الحكم دانييل أورزاتو الذي قاد مباراة خروج وولفز من مسابقة يوروبا ليج أمام اشبيلية (1- صفر) مؤخراً قال له إن القائمين على غرفة تقنية الفيديو «الفار» كانوا نائمين بعد اعتراض نيفيس على غش دييجو كارلوس مدافع أشبيلية والذي حرم وولفرهامبتون من تسجيل ركلة جزاء حاسمة.

وقال نيفيس:«سألت الحكم إن كان الفار نائماً في ركلة الجزاء لأن لاعب اشبيلية الذي أخرج الكرة كان متوغلاً في منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة وأجابني بنعم». لا أعرف لماذا أجاب بهذا الشكل لأنه كان يمكن لموقفه أن يغير مسار المباراة. إذا كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وضع القوانين فعلى الجميع أن يلتزم بها «. وانتقد نونو أسبيريتو مدرب وولفرهامبتون أيضاً الفار وقال:« الفار كان موجوداً لكنه كان مستغرقاً في النوم، لا جدوى من الحديث عما جرى فهذا سيجعلنا أكثر حسرة على الخروج» .