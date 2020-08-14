شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد المالديفي لكرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بمكتبه صباح اليوم الخميس بسام عادل جميل رئيس الاتحاد المالديفي لكرة القدم.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الاتحادين، ومناقشة آخر المستجدات الخاصة بكرة القدم في ظل جائحة «كورونا» والإجراءات الاحترازية والوقائية التي قام بها الاتحادان حفاظاً على سلامة منتسبي اللعبة.

وأشاد رئيس الاتحاد المالديفي بجهود الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد ومجلس إدارته، مؤكداً أن المؤتمرات العالمية التي نظمها الاتحاد الإماراتي خلال الفترة الماضية كانت ناجحة ومفيدة، خاصة أنها استقطبت نخبة من مسؤولي كرة القدم في العالم، وخرجت بنتائج واضحة ومهمة سيكون لها بالغ الأثر على إعادة الروح لكرة القدم ولمسابقاتها.

حضر اللقاء سالم عبد الله الشامسي عضو مجلس الإدارة ومحمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم.

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