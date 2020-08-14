«بعد رمضان صبحي»..بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم وسط الأهلي

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن مسؤولي نادي بيراميدز يخططون للحصول علي خدمات حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعدما قاموا بجس نبض اللاعب بشأن رغبته في التواجد مع الفريق من عدمها.
مسؤولو نادي بيراميدز اكتشفوا أن عقد اللاعب مع الأهلي ، لا يوجد به أية شروط جزائية، لكنهم حصلوا على نسخة من عقد اللاعب لايجاد أية ثغرة قانونية قد تسهل مهمتهم في الحصول علي خدمات فتحي.
يأتي هذا بعد ساعات من اعلان الأهلي رفض رمضان صبحي الاستمرار مع الفريق ,ويسعي النادي الأزرق للتعاقد مع مجموعة مميزة من اللاعبين للمنافسة علي بطولة الدوري خلال الموسم الجديد.
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