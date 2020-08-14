شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى مع الأهلى = 107 مباراة + 22 هدفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان مسئولو النادى الأهلى خروج رمضان صبحى لاعب وسط الفريق المعار من نادي هيدرسيفلد الانجليزى من حسابات الفريق الأحمر أن ابلغ برغبته في الرحيل ، و الانتقال الى بيراميدز

كما كشف مصدر مقرب من اللاعب أنه سيتقاضى 90 مليون جنيها في 3 مواسم من الفريق السماوى ، مقسمة على 25 مليون في الموسم الأول ، و 30 في الموسم الثانى ، على أن تصبح 35 مليون في الموسم الثالث .

ولم يرتدِ رمضان صبحى أي قميص في مصر سوى النادى الاهلى ، ولم يلعب الا في صفوف القلعة الحمراء داخل مصر ، حتى لقبته الجماهير بالعفيجى .

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شارك العفيجى مع الأهلى في 79 مباراة ببطولة الدورى ، و أحرز 17 هدفا ، و صنع 13 لزملاؤه ، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب في 17 مباراة بالبطولات الأفريقية ، و سجل هدفان ، وصنع 3 .

كما شارك في 3 مباريات كأس السوبر المحلى ، و في الكأس شارك في 8 مباريات ، وسجل 3 أهداف .

وتلقى أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالًا من اللاعب منذ قليل يبلغه فيه أنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي.