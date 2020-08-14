شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نفضل خوض نهائى إفريقيا فى إحدى دول الشمال حال خروج الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي الأهلي لم يمتلك إستاد خاص به كما تردد خلال الساعات الأخيرة، فالأمر لا يتعد كونه الحصول علي استاد السلام كحق انتفاع فقط ، وقال أنور خلال تصريحات تليفزيونية " نادي الزمالك يستعد لتدشين استاد بجوار فرع النادي الثاني في مدينة 6 أكتوبر، يتسع لاستيعاب 40 ألف مشاهد".

وكشف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفضيله خوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في حال صعود الفارس الأبيض، وخروج النادي الأهلي.