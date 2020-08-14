الزمالك: نفضل خوض نهائى إفريقيا فى إحدى دول الشمال حال خروج الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي الأهلي لم يمتلك إستاد خاص به كما تردد خلال الساعات الأخيرة، فالأمر لا يتعد كونه الحصول علي استاد السلام كحق انتفاع فقط ، وقال أنور خلال تصريحات تليفزيونية " نادي الزمالك يستعد لتدشين استاد بجوار فرع النادي الثاني في مدينة 6 أكتوبر، يتسع لاستيعاب 40 ألف مشاهد".
قائلا : " أن نلعب مباراة النهائي علي ملاعب شمال إفريقيا، أفضلا بلا شك من خوض المباراة النهائية بأحد ملاعب غرب أو جنوب إفريقيا".
وشدد عضو مجلس الزمالك علي أمنياته في وصول ناديه والنادي الأهلي إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأن يكون اللقاء النهائي علي استاد القاهرة".
يذكر أن إدارة الكرة بنادى الزمالك تحت إشراف أمير مرتضى، أرسلت خطابا جديدا إلى الرجاء المغربى، لإعادة المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض المُعار للفريق المغربى، إلى القاهرة، بعد نهاية فترة الإعارة، حيث ترفض إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة مد إعارة اللاعب خاصة إن النادى المغربى لم يخاطب نادى الزمالك من أجل تفعيل بند شراء اللاعب بشكل نهائى، لذا ترغب إدارة الكرة بالقلعة البيضاء فى استعادة جهود اللاعب من أجل البدء فى عملية تسويقه بالموسم الجديد، خاصة بعد العروض المختلفة التى وصلت إلى الإدارة البيضاء بشأنه عقب تألقه خلال فترة الإعارة مع النادى المغربى ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.
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