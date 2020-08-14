شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصرى: لن نخوض مواجهة الإسماعيلى.. هنبطل كورة فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن فريق الكرة لن يخوض مساء اليوم مواجهة الاسماعيلي في الجولة الـ19 بالدوري الممتاز، وقال حلبية خلال تصريحات تليفزيونية : "كيف أخوض مباراة في الدوري، ومعظم لاعبي الفريق مصابين بفيروس كورونا"، وتابع حلبية: "عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة أقسم علي اقامة المباراة في موعدها، وأنا أقول له لن اخوض المباراة مهما كانت الضغوط".

وأضاف رئيس النادي المصري ، أمتلك في قائمتي 9 لاعبين فقط، فكيف سأخوض بهم المباراة، وتابع: "هناك 14 لاعب مصاب بفيروس كورونا، و6 أفراد من الجهاز الفني والاداري".

واختتم حلبية كلامه مؤكدًا أن اللاعبين أبلغوه برفضهم خوض المباريات لخوفهم علي أسرهم من التعرض للإصابة، مشددًا أن الفريق لن يلعب المباراة حتي لو تم خصم النقاط منهم، متمًا كلامه "حياة الأفراد أهم من 100 دوري".

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