شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 / 8 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 14 / 8 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام أربعة مباريات تجمع الجونة والاتحاد السكندرى على ستاد خالد بشارة ومباراة وادى دجلة وحرس الحدود على ستاد بتروسبورت ومباراة المصرى البورسعيدى والاسماعيلى على ستاد برج العرب بالاسكندرية ومباراة الإنتاج الحربى والاهلى على ستاد السلام في الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة الجونة والاتحاد السكندرى

تقام مباراة الجونة والاتحاد السكندرى في تمام الرابعة عصر اليوم الجمعة على ستاد خالد بشارة في الظهور الأول للفريق الساحلى منذ 9 مارش الماضى حينما تعادل مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق فيما تعادل زعيم الثغر مع الزمالك بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري .

ويحتل الجونة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 5 وتعادل في مثلهم وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً فيما يحتل زعيم الثغر المركز الخامس برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 7 وتعادل في مثلها وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 14 هدفاً.

موعد مباراة وادى دجلة وحرس الحدود

تقام مباراة وادى دجلة وحرس الحدود في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت في الظهور الأول للفريقين منذ توقف المسابقة المحلية بسبب جائحة كورونا ، وكان أخر ظهور لدجلة في 11 مارس الماضى حينما تعادل سلبياً مع طنطا فيما تعادل حرس الحدود مع الجونة بهدفين لكل فريق في 9 فبراير الماضى وتأجلت مباراته مع المصرى البورسعيدى السبت الماضى بسبب إصابة عدد كبير من لاعبى المصرى بكورونا.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 6 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما يحتل حرس الحدود الثانى عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكه 15 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى.

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موعد مباراة المصرى البورسعيدى والاسماعيلى

تقام مباراة المصرى البورسعيدى والاسماعيلى فى تمام السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب فى الاسكندرية ، وخسر المصرى البورسعيدى مباراته المؤجلة من الجولة 14 للدوري أمام الزمالك بهدف دون رد في أول ظهور له مع عودة المسابقة ، فيما كان أخر ظهور للإسماعيلى في 9 مارس الماضى حينما تعادل مع الجونة بهدف لكل فريق قبل توقف المسابقة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل في مثلهم وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم ولايزال لديه مباراة مؤجلة ، فيما يحتل الاسماعيلى المركز التاسع برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 وتعادل في 4 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً .

موعد مباراة الإنتاج الحربى والأهلى

تقام مباراة الإنتاج الحربى والاهلى في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام ويتطلع المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الليلة من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخ النادي مُستغلاً تعثّر الزمالك في الجولة الماضية بالتعادل مع الإتحاد السكندري بهدف لمثله ، ويتربع الأحمر على قمة الدوري بـ52 نقطة .

فيما يدخل فريق الإنتاج الحربى المباراة وسط ظروف صعبة للغاية ، فهى المباراة الأولى التي يخوضها الفريق منذ خمسة أشهر بعد توقف المسابقة المحلية في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا ، فلقد كان أخر ظهور للإنتاج في 8 فبراير الماضى حينما تعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق ، بالإضافة لإصابات كورونا التي ضربت صفوف الفريق لاعبين وجهاز فنى وإدارى ودفعت إتحاد الكرة لتأجيل مباراته مع نادى مصر لأجل غير مسمى.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.