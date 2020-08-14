شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في لايف ”الخليج 365”: مباراة الأهلى و الإنتاج أهم من برشلونة وبايرن ..الزناتي شايف كده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف " الخليج 365 " أن مسئولو اتحاد الكرة استقروا على إقامة مباراة الأهلي و الإنتاج الحربي في موعدها المقرر له غداً الجمعة في التاسعة مساء و هو نفس موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا ، ورفضو ترحيل موعد مباراة الأهلي.لمتابعة لايف شبانه :
تابع الإعلامي شبانه في برنامج " مع شبانه" على صفحات الخليج 365 أن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة يري أن مباراة الأهلي و الإنتاج أهم من مباراة برشلونة وبايرن ..الزناتي شايف كده.
أضاف شبانه في لايف الخليج 365 : جماهير الأهلي تريد أن تتابع مباراة برشلونة ولكن لجنة المسابقات و الزناتي كان لهم رأي آخر بإقامة المباراة في نفس الموعد ، متهكما" الزناتي شايف أن مباراة الأهلي و الإنتاج أهم من برشلونة وبايرن .
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.
كانت هذه تفاصيل خبر شبانه في لايف ”الخليج 365”: مباراة الأهلى و الإنتاج أهم من برشلونة وبايرن ..الزناتي شايف كده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.