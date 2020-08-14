مصدر بالزمالك: تفاوضنا مع هدرسفيلد من أجل رفع قيمة صفقة رمضان صبحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مصدر مسئول بنادى الزمالك على الدخول فى مفاوضات مع هدرسفيلد تاون الإنجليزى، من أجل ضم رمضان صبحى جناح الفريق الإنجليزى المنتهى إعارته إلى النادى الأهلى، قائلاً:"الزمالك كان على تنسيق مع النادي الانجليزي وتفاوض من أجل رفع قيمة الصفقة، وما استهدفنا حدوثه قد حدث بالفعل فى النهاية وهذه مرحلة".
وانفرد ”الخليج 365”، خلال الساعات الماضية بالعرض الرسمي المرسل من نادي الزمالك لنظيره هيدرسيفيلد الأنجليزي لشراء رمضان صبحي، بعد انتهاء إعارته للنادي الأهلي يوم 30 يونيو الماضي ، حيث أرسل الزمالك عرضا لهيدرسيفيلد بقيمة 3 ملايين و600 ألف إسترليني يتم دفعهم كاش حال موافقة النادي الإنجليزى على عرض شراء الجناح الدولي.
ورفض رمضان صبحي التوقيع للأهلي معلنا رغبته في الانتقال لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، كما أغلق الجناح الدولي المفاوضات مع العديد من الأندية الأوروبية التي كانت ترغب في ضمه وعلي رأسها اولمبياكوس اليوناني واسطنبول باشهير التركي.
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