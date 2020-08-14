شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: من حقنا التفاوض لضم رمضان صبحى.. ووجوده فى الزمالك "إضافة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حمادة أنور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، عن أحقية ناديه في التفاوض مع رمضان صبحي وناديه الإنجليزي هدرسفيلد تاون من أجل الحصول علي خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقال: "رمضان انتهت إعارته مع النادي الأهلى، ونادى هدرسفيلد الإنجليزى هو صاحب الحق في بيع اللاعب، ومن حق أي ناد التفاوض معه.. ورمضان لاعب مميز ووجوده فى الزمالك سيكون إضافة بلا شك".

وقال عضو مجلس إدارة الزمالك في تصريحات تليفزيونية إن إدارة الاهلي تسببت في ضياع صفقة رمضان صبحي لصالح النادى الأحمر عقب انتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزي، قائلاً: "إدارة الاهلي أخطئت بعدم وضع بند أولوية للشراء فى عقد استعارة رمضان صبحى الأخير، وهو ما وضع القلعة الحمراء فى وضع محرج عند التفاوض مع اللاعب".

وأكد أنور أن الاهلي كان سيواجه أزمة في حال تمديد إعارة رمضان صبحي أو شراؤه نهائيًا حيث كشف أنه كان لا يحق له المشاركة مع الفريق في باقي مباريات الدوري، وكذلك مباريات دوري أبطال إفريقيا كما تابع أنور أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق أثناء تواجده مع الفريق الأبيض وسريان عقده، وقال:"الأهلي استخدم افيس البرتغالي كوبرى لخطف كهربا من الزمالك".

ودلل عضو مجلس ادارة الزمالك على صحة كلامه -على حد قوله - باتفاق الأهلى مع كهربا علي تحمل كافة العقوبات المالية التي من الممكن أن توقع عليه من قبل الاتحاد الدولى.