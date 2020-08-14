شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: طريقة تفاوض الأهلى لضم رمضان "عقيمة".. ولا بد من عودة القيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق أنه لم يتفاجأ من رحيل رمضان صبحي عن النادي الأهلي عقب نهاية إعارته من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى وإقترابه من الإنضمام لبيراميدز، مضيفا أن طريقة تفاوض مسؤولي النادي الأهلي مع النادي الإنجليزي كانت "عقيمة" -وفقا لقوله- بسبب البطئ الشديد في المفاوضات، مُشيراً إلى أن الأهلي أخطأ خطأ كبير بعدم تفعيل بند الشراء في عقد إعارة اللاعب منذ البداية.

وتابع ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية أن النادي الأهلي كان عبارة عن "ڤاترينة" لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي خلال مدة تواجد رمضان صبحى بالقلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، قال ضياء السيد أنه لابد من تدخل عدلي القيعي في ملف التعاقدات بالأهلي الفترة القادمة نظراً لخبرته الكبيرة في هذا المجال وأشار إلى أن الأندية الكبيرة لا تتعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة إلا في أضيق الحدود، مضيفاً إلى أن رحيل رمضان سيكون له تأثير قوي على الأهلي خاصة في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

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وتابع:"أخشى على الأهلي والزمالك في بطولة أفريقيا الأيام القادمة، ورحيل عبد الله السعيد كان له تأثير كبير على القلعة الحمراء وبالمثل غياب رمضان سيترك فراغ كبير وتأثير قوى".

فيما عبر عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى عن غضبه من التلاعب بمشاعر الجماهير، وتصريحات رمضان صبحي السابقة عن رغبته في عدم اللعب سوى للنادي الأهلي في مصر، مضيفا: "هناك كلام بأنه جلس مع مسؤولي الزمالك مثل عبدالله السعيد، هنا يجب أن نحزن ونغضب منه"، أضاف عدلي القيعى في تصريحات لقناة الأهلى :" كنا نتمنى أن يبقى رمضان صبحي مع الأهلي لأننا شايفين فيه مقومات معينة ممكن يبقى أسطورة بالأهلي".

وتابع :" يجب على الجمهور أن يعرف أن شعار الأهلي فوق الجميع أي أن مصلحته فوق جميع أبناءه وليس فوق أحد آخر"، واختتم مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى حديثه بإلقاء اللوم على رمضان صبحي قائلا:" سايبنا يا كابتن رمضان نتفاوض وغيرنا ياخدك من حيث انتهينا"، وصف عدلى القيعي مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى وضع أموالا كثيرة غير مستحقة في أي صفقة حتى يتم الحكم عليها بالنجاح بـ"الخيبة".