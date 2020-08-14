شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى لـ"شوبير": عندى مسئوليات كبيرة.. وحزين على موقف جماهير الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير، تفاصيل مكالمته مع رمضان صبحى لاعب هيدرسيفلد الإنجليزى، وموقفه من مفاوضات الأهلى وبيراميدز خلال الأسبوع الماضى ، وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم سبورت" المذاع على قناة أون تايم سبورت: رمضان صبحى قال الأهلى فاوضنى وقعدت مع الخطيب والراجل رحب بيا ولكن كان طلبى أن أكمل رحلة الاحتراف، وكنت فرحان أن أكمل الإعارة لاستكمال الدورى وبطولة أفريقيا، واتفقت مع الاهلى على استكمال احترافى، ولكن العروض التي جاءت لرمضان ضعيفة وفرق صغيرة من خلال نادر شوقى وكيلى، ولكن لم يصله أي عرض خاصة بعد تألقه في المنتخب الأولمبى".

وتابع أحمد شوبير: "في الأسبوع الأخير، طلب نادر شوقى قاعدة مع رمضان صبحى يوم الوقفة، فقاله العرض الوحيد اللى أمامى هو عرض الأهلى وبدأوا في المفاوضات مع الأهلى، وطلب رمضان أن يكون التعامل مع أمير توفيق وليس من خلال نادر شوقى، فأمير قاله إحنا خلاص خلصنا مع هيدرسيفيلد يبقى ورقة الموافقة منك علشان تتم الصفقة".

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وأضاف أحمد شوبير:"رمضان فتح خط مفاوضات مع وكلاء آخرين بعيدا عن نادر شوقى وأهمهم على صقر زميل له والذى أكد أنه سيأتى له بعرض من آسيا، وبالفعل جاب عرض آسيوى، وظهر مع أحد البرامج وقال وجهة رمضان ستكون آسيا، وهنا قال رمضان بيراميدز بدأ يخشوا في آسيا، فطلبوا من على صقر فتح خط مفاوضات مع رمضان، فرمضان بلغ أمير توفيق بعرض بيراميدز، فقاله أمير توفيق يا رمضان إحنا مخلصين، فرمضان زعل لأن الكلام إلى كان بين رمضان وأمير بقى يشوفه في الإعلام".

واستطرد أحمد شوبير: "رمضان قال لأمير توفيق أنا راضى بأى مبلغ يتحطلى في العقد، فظهر نادر شوقى تانى ورمضان عاتبه وقاله ليه مجبتش عرض، فرد نادر شوقى وقاله أنت رايح بيراميدز قاله ليه لا، فظهر نادر بعرض تركيا ولكن كان أقل من عرض الأهلى وبيراميدز، فحسيت أن نادر كل همه أنى أمضى للأهلى، وحسيت أن الأهلى ونادر مش عاملين لى اعتبار كأنى خلاص وقعت ليهم، وقالولى أنهم خلصوا هيدرسيفيلد، وانا مقدر أن الأهلى جابنى إعارتين خدمنى وأنا خدمت الأهلى، وأكثر حاجة ضيقتنى أنهم قالوا للخطيب أنى أنا طلبت مهلة وحسيت أن الموضوع اقترب من موضوع أحمد فتحى، فالوقت ده بيراميدز قدم عروضا كبيرة جدا وأنا مسئول وعندى مسئوليات كبيرة، وعرض بيراميدز ما يترفضش، وألمح أن فيه ناس بطلت غصب عنها في الأهلى زى حسام غالى، فقلتله يعنى الموضوع تأمين مستقبل قالى آه تأمين مستقبل وده اللى حصل وحزين على موقف جماهير الأهلى، فقلت له يا رمضان أنت مخلص مع بيراميدز ولا لسه الباب مفتوح قالى الموضوع منتهى".