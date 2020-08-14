النادي المصري يؤكد عدم خوضه مباراة الاسماعيلي

أكد سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أن فريق الكرة لن يخوض مساء اليوم مواجهة الاسماعيلي في الجولة الـ19 بالدوري الممتاز. وقال حلبية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: "كيف أخوض مباراة في الدوري، ومعظم لاعبي الفريق مصابين بفيروس

وتابع حلبية: "عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة أقسم علي اقامة المباراة في موعدها، وأنا أقول له لن اخوض المباراة مهما كانت الضغوط". مع برنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: "كيف أخوض مباراة في الدوري، ومعظم لاعبي الفريق مصابين بفيروس كورونا ".وتابع حلبية: "عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة أقسم علي اقامة المباراة في موعدها، وأنا أقول له لن اخوض المباراة مهما كانت الضغوط". وأعلن النادي المصري، الأسبوع الماضي ، إصابة 16 لاعبا بصفوف الفريق بفيروس كورونا المستجد.

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