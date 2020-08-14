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رياضة | تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في دوري أبطال أوروبا

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 03:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

يلتقي يوم السبت المقبل نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي نظيره نادي ليون الفرنسي فى العاصمة البرتغالية لشبونة ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

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ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي تأهل الي دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على حساب نظيره الإسباني ذهابا وإيابا بنتيجة هدفين مقابل هدف بينما عبر ليون الفرنسي بعد تخطي عقبة يوفنتوس الإيطالي.

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