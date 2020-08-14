شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس إدارة الزمالك: الأهلي أدار أزمة رمضان صبحي خطئًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن إدارة الاهلي تسببت في ضياع صفقة رمضان صبحي عقب انتهاء إعارته من هدرسفيلد الانجليزي.

وقال أنور خلال ظهوره على برنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: «إدارة الاهلي أخطأت بعدم وضع بند أولوية للشراء في عقد استعارة رمضان صبحي الأخير، وهو ما وضع القلعة الحمراء في وضع محرج عند التفاوض مع اللاعب».

وأكد أنور أن الأهلي كان سيواجه أزمة في حال تمديد اعارة رمضان صبحي أو شراؤه نهائيًا إذ كشف أنه كان لا يحق له المشاركة مع الفريق في باقي مباريات الدوري، وكذلك مباريات دوري أبطال إفريقيا.