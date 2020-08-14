شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: بيراميدز يخطط للحصول على حمدي فتحي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن مسؤولي نادي بيراميدز يخططون للحصول على خدمات حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعدما قاموا بجس نبض اللاعب بشأن رغبته في التواجد مع الفريق من عدمها.

وأشار ياسين في برنامجه «نمبر وان» على شاشة قناة النهار إلى أن مسؤولي نادي بيرامديز اكتشفوا أن عقد اللاعب مع القلعة الحمراء، لا يتضمن أية شروط جزائية، لكنهم حصلوا على نسخة من عقد اللاعب لايجاد أية ثغرة قانونية قد تسهل مهمتهم في الحصول على خدمات فتحي.

ويسعي بيراميدز للتعاقد مع مجموعة مميزة من اللاعبين للمنافسة على بطولة الدوري خلال الموسم الجديد.

وأعلن الأهلي أول أمس عن خروج رمضان صبحي من حساباته بعد رغبته في الانضمام لصفوف بيراميدز.