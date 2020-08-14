شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي عن انتقال رمضان لبيراميدز: الجميع يرحل والأهلي يستمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاعلامي أحمد شوبير، عن ردود أفعال لاعبي فريق الكرة بالنادي الأهلي وجهازه الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، حول رحيل رمضان صبحي عن صفوف الفريق.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية:«فايلر اجتمع بلاعبي الأهلي على هامش مران اليوم وأكد لهم أنه لا يود الحديث على أي لاعب رحل عن صفوف الفريق، مؤكداً على مهارة وقوة رمضان صبحي».

وواصل شوبير حديثه:«جميع اللاعبين تمنوا التوفيق لرمضان صبحي في خطوته المقبلة ولكن تصريح أحمد فتحي كان مفاجأة للجميع».

وأوضح:«فتحي عبّر عن رأيه في رحيل رمضان صبحي واقترابه من بيراميدز وقال الجميع يرحل ويستمر الأهلي».

وكان الأهلي قد وجه الشكر لأحمد فتحي، في الوقت الذي أعلن خلاله نادي بيراميدز ضم اللاعب بدايةً من الموسم المقبل.

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