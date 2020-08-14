شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يسخر من البرامج والأخبار: «50 موقع بس بيقولوا أنا السبب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الجمعة، من الأخبار التي ربطت بينه وبين انتقال رمضان صحبي إلى نادي بيراميدز بدلًا من النادي الأهلي.

وكتب «آل الشيخ» عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «الحمدالله النهارده بس ٥٠ موقع و٢٠ برنامج بس إلى بيقولو انا السبب ... كويس فيه تقدم ... امبارح كانت اكتر ... اه منك ياتركي ... انتا سبب الكرونا! ( شرير????) !!!».

وكان النادي الأهلي أعلن، في بيان رسمي عبر موقعه، الأربعاء الماضي، خروج رمضان صبحي من حسابات النادي تماما ورغبة اللاعب في الانضمام لصفوف بيراميدز.

ونفى تركي آل الشيخ سابقًا علاقته بانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز، وكتب على صفحته أول أمس: «اخجلو! هوا ازاي الواحد يشرح؟! انه ملوش أي علاقه في أي حاجه بتحصل؟! ازاي!! هوا الواحد في ايه ولا ايه! ... لا ده شغل ممنهج بقى مش صدفه! هوا اسم تركي شماعه ل أي حاجه ولا ليه! عيب عيب! قلت للمره المليون لا لي علاقه ب حاجه ولن يكون لي علاقه بحاجه مهما حدث !».