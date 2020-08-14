شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني: الأهلي فشل في ملف رمضان صبحي وعدم خبرة المجلس الحالي السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي الأسبق أن إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب فشلت في التعامل مع ملف رمضان صبحي لاعب الفريق المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي.

وقال مجدي عبد الغني خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "لا اعلم تفاصيل ما دار داخل الغرف المغلقة بين اللاعب وإدارة النادي لكن النهاية هي خروج اللاعب من أسوار القلعة الحمراء وهذا يعد فشل دون أن يكون هناك تشكيك في الأمر".

وشدد مجدي عبد الغني عن أن عدم خبرة المجلس الحالي سبب رحيل نجوم الأهلي الكبار عن الكيان كما أن استعارة النادي لرمضان موسمين بمبلغ أكبر من بيعة فشل.

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أضاف مجدي عبد الغني أنه لم يتلقى دعوة لحضور احتفالية استاد السلام أو العمل بقناة النادي الأهلي قائلاً: "الناس اللي بتهاجمنا انا او مصطفي يونس أو غيرنا تستفيد مادياً وما يعرفوش ان الإهانة لينا مُفترض اهانة للنادي" موضحاً: " لم يتم دعوتي فى حفل الاهلي ومش زعلان لأني مش هزعل من واحد متخاصم مع نفسه واحد عنده عُقد وكلاكيع".

وأشار صاحب هدف مونديال 90 الى أن "عيد ميلاده بيعدي وعمر إعلام الأهلي ما ذكره وأن التطبيل سيستمر في الأهلي بعد رحيل المجلس الحالي".

وواصل مجدي عبد الغني هجومه قائلاً: " اللي شغالين فى قناة الاهلي كانوا بيركبوا ميكروباصات، والان راكبين عربيات من التطبيل وهيمشي مجلس الادارة ويأتي مجلس تانى وهيطبلوا للجديد".