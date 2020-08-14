شكرا لقرائتكم حمادة أنور: الأهلي استخدم آفيس البرتغالي كوبري لخطف كهربا من الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق أثناء تواجده مع الفريق الأبيض وسريان عقده.
وقال أنور خلال تصريحات تلفزيونية: " الأهلي استخدم افيس البرتغالي كوبري لخطف كهربا من الزمالك".
ودلل عضو مجلس ادارة الزمالك علي صحة كلامه باتفاق الأهلي مع كهربا علي تحمل كافة العقوبات المالية التي من الممكن أن توقع عليه من قبل الاتحاد الدولي.
أوضح حمادة أنور، أن النادي الأهلي لم يمتلك إستاد خاص به كما تردد خلال الساعات الأخيرة، فالأمر لا يتعد كونه الحصول علي استاد السلام كحق انتفاع فقط.
أضاف أنور : " نادي الزمالك يستعد لتدشين استاد بجوار فرع النادي الثاني في مدينة 6 أكتوبر، يتسع لاستيعاب 40 ألف مشاهد".
كشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفضيله خوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في حال صعود الفارس الأبيض، وخروج النادي الأهلي.
وقال أنور: " أن نلعب مباراة النهائي علي ملاعب شمال إفريقيا، أفضلا بلا شك من خوض المباراة النهائية بأحد ملاعب غرب أو جنوب إفريقيا".
وشدد عضو مجلس الزمالك علي أمنياته في وصول ناديه والنادي الأهلي إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأن يكون اللقاء النهائي علي استاد القاهرة".
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