شكرا لقرائتكم سمير حلبية : هنبطل كورة في بورسعيد .. لن نخوض مواجهة الاسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أن فريق الكرة لن يخوض مساء اليوم مواجهة الاسماعيلي في الجولة الـ19 بالدوري الممتاز. وقال حلبية خلال تصريحات تلفزيونية: "كيف أخوض مباراة في الدوري، ومعظم لاعبي الفريق مصابين بفيروس كورونا". وتابع حلبية: "عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة أقسم علي اقامة المباراة في موعدها، وأنا أقول له لن اخوض المباراة مهما كانت الضغوط". Advertisements وتحدث سمير حلبية ، علي عدم خوض مباراة الاسماعيلي المقرر لها مساء اليوم في الجول الـ19 بالدوري. وأوضح حلبية: "أمتلك في قائمتي 9 لاعبين فقط، فكيف سأخوض بهم المباراة". وتابع: "هناك 14 لاعب مصاب بفيروس كورونا، و6 أفراد من الجهاز الفني والاداري". واختتم حلبية كلامه مؤكدًا أن اللاعبين أبلغوه برفضهم خوض المباريات لخوفهم علي أسرهم من التعرض للاصابة، مشددًا أن الفريق لن يلعب المباراة حتي لو تم خصم النقاط منهم، متمًا كلامه "حياة أ] فرد أهم من 100 دوري".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سمير حلبية : هنبطل كورة في بورسعيد .. لن نخوض مواجهة الاسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.