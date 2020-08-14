شكرا لقرائتكم محمد الخولى: المصرى تحول لمستشفى عزل وليس لدى 11 لاعبا لمواجهة الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، أنه فريقه تحول إلى مستشفى للعزل بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا.

وقال الخولى خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم سبورتس": "كيف تحولت عينة 6 لاعبين من إيجابية إلى سلبية خلال 48 ساعة؟! لم نر ذلك في عالم الكورونا، والنادى تحول إلى مستشفى للعزل، لم يعد ناديا رياضيًا".

وأوضح نائب رئيس النادي المصري: "ليس لدي 11 لاعبا أخوض بهم المباراة، و5 لدكة البدلاء، ليس لدي قائمة، وأتحدى أي مسئول محترم أن يخرج على الهواء ويخبرنا أن ما نقوله غير صحيح، ويخبرنا هو بالكلام الصحيح".

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وأوضح محمد الخولى: "في الكشف المرسل إلينا بنتائج المسحة، هناك نتيجة إيجابية لـ كريم العراقي، وأخرى سلبية، بفرض أن العدد يكفي وسنلعب أمام الإسماعيلي، هل يشارك العراقي في هذه الحالة أم لا؟".

وتابع محمد الخولى: "تحدثت مع عمرو الجنايني وأوضحت له الموقف، لكنه مصمم على إقامة المباراة، هو مقتنع بشيء غير موجود على أرض الواقع، وهناك تواصل مع الوزير، ولا نملك سوى تأجيل المباراة، ليس لدينا قوام من الأساس، كيف نذهب إلى الملعب؟، وخلال ساعة سيتم حسم الأمر".