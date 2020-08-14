شكرا لقرائتكم محمود صالح: اللاعيبه مش محتاجة تأمن مستقبلها ولو مكان رمضان لاخترت الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود صالح نجم الأهلى السابق، أن الأجيال القديمة أكثر انتماء للأجيال الحالية للنادى الأهلى، ولا تحتاج إلى تأمين مستقبل.

وقال محمود صالح نجم الأهلى السابق خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم سبورت": "أجيالنا كانت أكثر انتماءً للأهلى من الجيل الحالى ولو كنت مكان رمضان صبحى لفضلت البقاء في الأهلى رغم الإغراءات، واللاعبون وصلوا لمكانة تؤمن مستقبلهم، فاللاعب اللى يلعب مع الأهلى أو الفرق الكبيرة موسمين أو ثلاثة بيكون ظبط دنيته ومش محتاجين الفلوس الزيادة على حساب الأهلى".

وعن حسام عاشور، قال محمود صالح: حسام عاشور أخطأ في التعامل مع الموقف خاصة بعدما خرج وتحدث على السوشيال ميديا، وموقف الأهلى منه مثل ما حدث معنا بعدما قرر أنور سلامة استبعادنا من الأهلى وصالح سليم من أخبرنا بالقرار".

وتابع محمود صالح: "مازال الأهلى يعانى من إجبار اللاعبين الكبار على الاعتزال منذ 1991 عندما أجبرنا على الاعتزال مع ربيع ياسين وطاهر أبو زيد وعلاء ميهوب، وتحدثنا بحدة مع صالح سليم، ورفضت أكثر من عرض بعد قرار الأهلى معى وكنت حريص على إنهاء مسيرتى داخل النادى الأهلى".

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وأوضح محمود صالح: "أنا من تكفلت بمباراة الاعتزال بعد 4 سنوات من اعتزالى، وحصلت على 20 ألف جنيه من الأهلى في 3 سنوات بعد تطبيق الاحتراف، وكنا عاوزين نلعب بغض النظر عن الفلوس".

وقال محمود صالح: "لم أكن لاعب كرة قدم حتى سن 19 عام، ومشاركتى مع الأهلى كانت أكبر مفاجأة لى، وأول مصروف جيب حصلت عليه من الأهلى كان "جنيه واحد فقط" واحتفظ به حتى الآن وكان عام 1979، ومنذ مشاركتى الأولى مع الأهلى أمام المنصورة لم أجلس احتياطيا في مسيرتى مع الأهلى حتى اعتزالى عام 1991".