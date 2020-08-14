شكرا لقرائتكم حمادة أنور: من حقنا التفاوض مع رمضان صبحي والأهلي أخطأ بعدم وضع بند يمنحهم أولوية الشراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حمادة أنور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، عن أحقية ناديه في التفاوض مع رمضان صبحي وناديه الانجليزي من أجل الحصول علي خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أنور خلال ظهوره في تصريحات تلفزيونية: "رمضان انتهت إعارته مع النادي الاهلي، ونادي هدرسفيلد الانجليزي هو صاحب الحق في بيع اللاعب، ومن حق أي ناد التفاوض معه".

وتابع عضو مجلس الادارة: "رمضان لاعب مميز ووجوده في الزمالك سيكون إضافة بلا شك".

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