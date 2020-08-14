شكرا لقرائتكم حمادة أنور: من حقنا التفاوض مع رمضان صبحي والأهلي أخطأ بعدم وضع بند يمنحهم أولوية الشراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف حمادة أنور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، عن أحقية ناديه في التفاوض مع رمضان صبحي وناديه الانجليزي من أجل الحصول علي خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال أنور خلال ظهوره في تصريحات تلفزيونية: "رمضان انتهت إعارته مع النادي الاهلي، ونادي هدرسفيلد الانجليزي هو صاحب الحق في بيع اللاعب، ومن حق أي ناد التفاوض معه".
وتابع عضو مجلس الادارة: "رمضان لاعب مميز ووجوده في الزمالك سيكون إضافة بلا شك".
واتهم حمادة أنور، إدارة الاهلي بالتسبب في ضياع صفقة رمضان صبحي عقب انتهاء اعارته من هدرسفيلد الانجليزي.
وقال أنور: "إدارة الاهلي أخطئت بعدم وضع بند أولوية للشراء في عقد استعارة رمضان صبحي الأخير، وهو ما وضع القلعة الحمراء في وضع محرج عند التفاوض مع اللاعب".
وأكد أنور أن الاهلي كان سيواجه أزمة في حال تمديد اعارة رمضان صبحي أو شراؤه نهائيًا إذ كشف أنه كان لا يحق له المشاركة مع الفريق في باقي مباريات الدوري، وكذلك مباريات دوري أبطال إفريقيا.
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