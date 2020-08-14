شكرا لقرائتكم مصدر بالزمالك يعلق على تفاوص الأبيض مع هيدرسفيلد: هدفنا رفع قيمة الصفقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مصدر مسئول بنادى الزمالك على الدخول فى مفاوضات مع هدرسفيلد تاون الإنجليزى، من أجل ضم رمضان صبحى جناح الفريق الإنجليزى المنتهى إعارته إلى النادى الأهلى، قائلاً:"الزمالك كان على تنسيق مع النادي الانجليزي وتفاوض من أجل رفع قيمة الصفقة، وما استهدفنا حدوثه قد حدث بالفعل فى النهاية وهذه مرحلة".

وكان الخليج 365 نشر منذ قليل العرض الرسمي المرسل من نادي الزمالك لنظيره هيدرسيفيلد الأنجليزي لشراء رمضان صبحي، بعد انتهاء إعارته للنادي الأهلي يوم 30 يونيو الماضي ، حيث أرسل الزمالك عرضا لهيدرسيفيلد بقيمة 3 ملايين و600 ألف إسترليني يتم دفعهم كاش حال موافقة النادي الإنجليزى على عرض شراء الجناح الدولي.

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فيما وصلت قيمة عرض الأهلي لـ3 ملايين و250 الف استرليني يتم دفعهم علي 3 أقساط الأول بعد توقيع العروض في سبتمبر المقبل والثاني في يوليو 2021 والثالث في سبتمبر 2022 وكان نادي هيدرسيفيلد قد وافق على عرض الأهلي بعد الوضع في الاعتبار أن الأهلي دفع قيمة استعارة رمضان صبحي لمدة موسمين وهو المبلغ الذي وصلت قيمته لـ2 مليون و400 الف استرليني بجانب دفع راتب اللاعب طوال هذه المدة.

ورفض رمضان صبحي التوقيع للأهلي معلنا رغبته في الانتقال لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، كما أغلق الجناح الدولي المفاوضات مع العديد من الأندية الأوروبية التي كانت ترغب في ضمه وعلي رأسها اولمبياكوس اليوناني واسطنبول باشهير التركي.