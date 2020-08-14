إنطلاق الموقع الرسمي لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021

شكرا لقرائتكم إنطلاق الموقع الرسمي لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أطلقت اللجنة المنظمة للنسخة 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد الموقع الرسمي للبطولة، مساء اليوم الخميس.
وتنظم مصر بطولة العالم لكرة اليد في الفترة من 13 وحتى 31 يناير يناير/ كانون الثاني 2021.
وقالت اللجنة المنظمة للبطولة في بيان رسمي أن الموقع سيكون المنبر الوحيد للحصول على تصاريح الصحفيين لحفل القرعة يوم 5 سبتمبر/أيلول المقبل، وكذلك تلقي طلبات التطوع في اللجان التنظيمية المختلفة.
وتقام البطولة في 4 صالات بينهم 3 صالات تم بنائهم خصيصا للبطولة، وهم صالة استاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة استاد برج العرب، وصالة 6 أكتوبر.
وتعد النسخة القادمة نسخة إستثنائية حيث سيشارك فيها 32 منتخبًا لأول مرة بدلًا من 24 كما كان يحدث في السابق.
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