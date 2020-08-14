شكرا لقرائتكم إنطلاق الموقع الرسمي لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطلقت اللجنة المنظمة للنسخة 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد الموقع الرسمي للبطولة، مساء اليوم الخميس.

وتنظم مصر بطولة العالم لكرة اليد في الفترة من 13 وحتى 31 يناير يناير/ كانون الثاني 2021.

Advertisements

وقالت اللجنة المنظمة للبطولة في بيان رسمي أن الموقع سيكون المنبر الوحيد للحصول على تصاريح الصحفيين لحفل القرعة يوم 5 سبتمبر/أيلول المقبل، وكذلك تلقي طلبات التطوع في اللجان التنظيمية المختلفة.

وتقام البطولة في 4 صالات بينهم 3 صالات تم بنائهم خصيصا للبطولة، وهم صالة استاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة استاد برج العرب، وصالة 6 أكتوبر.

وتعد النسخة القادمة نسخة إستثنائية حيث سيشارك فيها 32 منتخبًا لأول مرة بدلًا من 24 كما كان يحدث في السابق.