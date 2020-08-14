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ديوكوفيتش في فلاشينج ميدوز

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الصربي نوفاك ديكوفيتش، المصنف أول عالمياً في التنس، مشاركته في بطولة فلاشينج ميدوز، حاسماً الجدل حول تواجده في أول بطولة كبرى بعد استئناف المنافسات إثر توقف قسري بسبب .
وكتب الصربي على موقع «تويتر»: «لم يكن قراراً سهلاً مع كل العوائق والتحديات على عدة جوانب، لكن احتمالية العودة للمنافسة تجعلني متحمساً»، وتنطلق البطولة في 31 أغسطس/ آب الحالي من دون جماهير.

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