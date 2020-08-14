شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش في فلاشينج ميدوز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الصربي نوفاك ديكوفيتش، المصنف أول عالمياً في التنس، مشاركته في بطولة فلاشينج ميدوز، حاسماً الجدل حول تواجده في أول بطولة كبرى بعد استئناف المنافسات إثر توقف قسري بسبب فيروس كورونا المستجد.
وكتب الصربي على موقع «تويتر»: «لم يكن قراراً سهلاً مع كل العوائق والتحديات على عدة جوانب، لكن احتمالية العودة للمنافسة تجعلني متحمساً»، وتنطلق البطولة في 31 أغسطس/ آب الحالي من دون جماهير.
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