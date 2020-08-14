شكرا لقرائتكم خبر عن رفض تقديم مباراة الأهلي والإنتاج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:" الخليج"

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إقامة مباراة الأهلي والإنتاج الحربى في موعدها المحدد وتحديداً في الساعة 11 من مساء غد الجمعة، ورفضت اللجنة تعديل موعد المباراة رغم تزامنها مع مباراة برشلونة وبايرن ميونخي الألماني في دورى أبطال أوروبا.

وكان هناك اقتراحاً داخل اللجنة الخماسية بتقديم موعد المباراة لتقام في الثامنة والنصف مساء، إلا أن إقامة مباراة المصري والإسماعيلي في موعدها وتحديداً في الثامنة والنصف مساء وكذلك مباراة دجلة وحرس الحدود في نفس الموعد، لذا قررت اللجنة إقامة المباراة في موعدها المقرر سابقاً.

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