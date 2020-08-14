شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي سيزار يزور اتحاد الكرة في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار الحارس الدولي البرازيلي السابق، خوليو سيزار، مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي، وكان في استقباله إبراهيم النمر، الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وعبدالقادر حسن، وعبدالله حسن، من الإدارة الفنية .

واطلع سيزار على خطة عمل الإدارة الفنية لتطوير الكوادر التدريبية الفنية العاملة في المنتخبات الوطنية وآلية تأهيل المدربين للحصول على الشهادات والرخص التدريبية، إلى جانب تطوير قطاع البراعم والناشئين كما قام سيزار بجولة تفقدية لمنشآت وملاعب اتحاد كرة القدم .

وفي ختام الزيارة قدم النمر درع اتحاد الكرة للبرازيلي سيزار الذي أعرب عن سعادته بهذه الزيارة.

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