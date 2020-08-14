180 لاعبة يشاركن في معسكر الجوجيتسو المغلق للفتيات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستمر بطلات الجوجيتسو في الإمارات بالتوافد للمشاركة في المعسكر التدريبي المغلق للفتيات، حيث انضمت اليوم الخميس نجمات من أندية العين والوحدة وشباب الأهلي دبي للمعسكر، وخضعن للفحوص الطبية اللازمة قبل انضمامهن لزميلاتهن في المعسكر.

ومع انضمام اللاعبات اليوم يرتفع إجمالي عدد المشاركات في المعسكر المغلق إلى أكثر من 180 لاعبة، من أندية الوحدة والجزيرة وبني ياس والعين والظفرة والوصل والفجيرة وشباب الأهلي دبي، واللاتي يشاركن في أكبر معسكر مغلق للسيدات في رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم في أعقاب جائحة كورونا.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «بالنظر للمشاركات الكبيرة التي استقطبها معسكر الفتيات المغلق، يمكننا القول بأن استراتيجيتنا طويلة المدى نجحت في توسيع حضور رياضة الجوجيتسو في أوساط الفتيان والفتيات على حدٍ سواء، الأمر الذي يعزز رصيد بطلات الإمارات على المستوى العالمي، بوصفهن، كما زملاؤهن من الفتيان، حملة رسالة نجاح الدولة في الترويج لرياضة الجوجيتسو. ويشكّل معسكر الفتيات المغلق إنجازاً جديداً في سجل نجاحاتنا في التأقلم مع التحديات وتحويلها لفرصٍ للتطوّر والإنجاز، إذ أقمنا المعسكرات والبطولات المتعاقبة وسط إجراءات صحية واحترازية صارمة ضمنت سلامة جميع اللاعبين والجهات المعنية، متجاوزين بذلك تحديات جائحة كوفيد-19».

ومع صدور نتائج الفحص الطبي للاعبات والتأكد من صحتهن وسلامتهن، تنطلق فعاليات المعسكر الذي يستضيفه فندق دوسيت ثاني مع تدريبات الجوجيتسو واللياقة البدنية تحت إشراف المدربات. كما وستشارك اللاعبات في الأنشطة المدرجة ضمن أجندة فعاليات المعسكر، ما يسهم في صقل جاهزيتهن للوقوف على بساط منافسات نهائي بطولة أم الإمارات.

يُشار إلى أن المعسكر المغلق للفتيات سيتوّج بخوض اللاعبات منافسات نهائي بطولة أم الإمارات، والتي تستضيفها جوجيتسو أرينا يوم 27 أغسطس الجاري، وليختتمن بذلك موسم الجوجيتسو 2019-2020.