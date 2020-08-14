شكرا لقرائتكم خبر عن أمل بوشلاخ تشارك في اجتماع اللجنة النسائية الآسيوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت أمل حسن بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم في اجتماع لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي عُقد، صباح امس الخميس، عبر نظام الاتصال المرئي «عن بُعد»، برئاسة محفوظة أكثر كيرون.

وناقش الاجتماع مستقبل المسابقات الكروية التي ينظمها الاتحاد القاري لفئة السيدات والشابات والناشئات، والفعاليات النسوية الأخرى في ظل الأوضاع الصحية الراهنة التي يشهدها العالم بسبب جائحة «كورونا».

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