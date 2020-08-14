«الشارقة لرياضة المرأة» يطلق المخيم الصيفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، المخيم الرياضي الصيفي ضمن برامجها المتعددة والفاعلة، والتي تخاطب كل الشرائح؛ حيث يجمع المخيم الأطفال والفتيات خلال العطلة الصيفية؛ للتشجيع على ممارسة الرياضة عن بُعد عبر منصة افتراضية مباشرة، وتقام الأنشطة والفعاليات من 9 إلى 20 أغسطس/آب المقبل.

وأكدت أمل صالح العيدروس مسؤول التسويق والهوية المؤسسية، أن المخيم الصيفي الرياضي هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا مما جعلها تتحول من أنشطة تقام في الصالات والميادين إلى فعاليات عبر منصات افتراضية.

وقالت: خطط وبرامج المؤسسة لم تتأثر بجائحة كورونا، ومثلت تداعياتها تحدياً كبيراً، فقد تم تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والفعاليات عبر تقنية المنصات الافتراضية؛ وذلك وفق الإجراءات الاحترازية التي أطلقتها الدولة؛ لمواجهة جائحة كورونا من تباعد لضمان السلامة، والحفاظ على الصحة، وقد حازت تجاوب لا حدود له من منتسبات المؤسسة والأندية التابعة لها؛ من خلال تفاعل إيجابي كبير ومتعدد الجوانب أتاح الفرصة للجميع لممارسة الأنشطة مما كان له المردود الإيجابي على الجميع، وظهر ذلك في حالة الرضا التي أحاطت بالمشاركين.

ويهدف المخيم الصيفي الرياضي إلى خلق بيئة مناسبة تجمع بين الرياضة وصحة الأطفال والفتيات من خلال تواجدهم في منازلهم والتواصل المباشر معهم؛ وذلك لزيادة الوعي بأهمية المحافظة على اللياقة، وكذلك خلق روح التنافس ما بين الأطفال وأيضاً بين الفتيات.