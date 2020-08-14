إيقاف انتيتوكونمبو مباراة لنطحه لاعب ويزاردز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة التأديبية في رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عن إيقاف اليوناني يانيس انتيتوكونمبو نجم ميلووكي باكس المتصدر مباراة واحدة، بعد نطحه موريتز فاغنر لاعب واشنطن ويزاردز.

وطرد انتيتوكونمبو أفضل لاعب في الدوري الموسم الفائت من الربع الثاني للمباراة التي فاز بها فريقه (126-113) على واشنطن الثلاثاء.

وكان إيقاف اليوناني متوقعاً بعد أن نطح الألماني موريتز فاغنر من دون أن يعرضه لإصابة ما لم يترك خياراً أمام اللجنة التأديبية للرابطة.

وسيغيب بالتالي «العملاق» اليوناني عن المباراة الأخيرة في الدوري المنتظم ضد ممفيس غريزليز الخميس، فيما سيكون متاحاً للمباراة الأولى من الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» ضد أورلاندو ماجيك.

وكان انتيتوكونمبو تقدم باعتذار سريع بعد المباراة، وقال: «إنه تصرف شنيع، إذا تمكنت من العودة إلى الوراء، لن أقوم به، ولكننا بشر ونرتكب الأخطاء».